شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أضخم اتفاقية في قطاع الاتصالات بمصر خلال عام 2022 بـ15 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الشراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أكبر اتفاقية في قطاع الاتصالات خلال عام 2022، بقيمة 15 مليار جنيه، وشملت 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الشركتين، وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، عبر أحدث الحلول التكنولوجية، ويقدم ”الخليج 365” تفاصيل أبرز الاتفاقيات.

1- أكبر اتفاقية هي تقديم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه بما يغطي توسعات شركة اتصالات مصر الحالية والمستقبلية.

2- أحدث اتفاقية هي توصيل المصرية للاتصالات لمواقع المحمول لشركة اتصالات مصر عبر الألياف الضوئية، والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات مصر لعملائها وخصوصاً خدمة نقل البيانات والانترنت بسرعات فائقة مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

3- تطوير اتفاقية التجوال المحلي التي تقدمها شركة اتصالات مصر للشركة المصرية للاتصالات بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلي التي تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات على شبكة شركة اتصالات مصر بالعام 2022 والاتفاق على آليات أكثر مرونة وملائمة عند انتهاء الاتفاقية التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من العام 2017.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.