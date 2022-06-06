شكرا لقرائتكم خبر عن 1.693 تريليون ريال أصول المملكة الاحتياطية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي عن أن الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج بلغت في أبريل الماضي نحو 1.693 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة طفيفة 0.07 %، مقارنة بـ 1.692 تريليون ريال في مارس 2022، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 2.5 %، مقارنة بـ 1.652 تريليون ريال في شهر أبريل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في أبريل الماضي نحو 1.098 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 0.8 %، مقارنة بـ 1.106 تريليون ريال في مارس 2022، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.7 %، مقارنة بـ 1.117 تريليون ريال في شهر أبريل من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن حجم النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في أبريل الماضي نحو 501.559 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ 489.775 مليار ريال، في مارس 2022، بينما تراجعت بنسبة 2.5 %، على أساس سنوي، مقارنة بـ 489.359 مليار ريال في شهر أبريل من عام 2021.

وأوضحت النشرة أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في أبريل الماضي نحو 14.488 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.9 %، مقارنة بـ 14.348 مليار ريال في مارس من العام الحالي، بينما ارتفع بنسبة 10 % على أساس سنوي، مقارنة بشهر أبريل من عام 2021.

وذكرت النشرة أن حقوق السحب الخاصة بلغت في أبريل 2022 نحو 77.743 مليار ريال منخفضة بنسبة 2.8 %، مقارنة بـ 79.946 مليار ريال في مارس من العام الحالي، بينما قفزت على أساس سنوي بنسبة 147.4 %، مقارنة بـ 31.424 مليار ريال في شهر أبريل من العام الماضي، فيما استقر الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.