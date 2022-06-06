شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة يستأنف تسليم قطع الأراضى "الإسكان المميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من من 121 : 160، اليوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 161 : 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 38، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الخميس 9/6/2022.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 40، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 38، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 40، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.