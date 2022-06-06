شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ستارتكس للمنسوجات" بقيمة 47.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ستارتكس للمنسوجات والصباغة والتجهيز لعدد 475.8 ألف سهم بقيمة 47.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة ارابيلا للتنمية السياحية والعمرانية لعدد 7440 سهم بقيمة 7.44 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة 815.9 ألف سهم بقيمة 60.4 مليون جنيه لعدد 55 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.6 مليون ورقة مالية بقيمة 347.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 81.4 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3697 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.