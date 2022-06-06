شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يدرج بند تمويل قيمة وديعة الصيانة فى مبادرة التمويل العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة البنك المركزي إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة في إطار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري اليوم أن إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.

وأضاف أن القرار يأتي في اطار مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص).

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقاري بهدف تعظيم الاستفادة منها، وأسوة بالشروط المطبقة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) فيما يتعلق بتمويل وديعة الصيانة.

وفي سياق أخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقص.

وأوضح البنك - في بيان، اليوم الأحد أن ذلك يأتي في ضوء تنظيم مصر للعديد من الفعاليات والأحداث السياحية المهمة خلال العام الجاري، وعلى رأسها استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) خلال شهر نوفمبر المقبل، واستمرارا لدور البنك المركزي في مساندة قطاع السياحة وتلبية احتياجاته.