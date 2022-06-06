شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. البنك الدولى: الموافقة على قرض لمصر بـ2.48مليار دولار قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 5-6-2022 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن موافقة البنك قريبا على القرض التى تتفاوض مصر عليه بقيمة 2.48 مليار دولار.

البنك الدولى: قريبا الموافقة على القرض الذى تتفاوض مصر عليه بـ2.48مليار دولار

كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن موافقة البنك قريبا على القرض التى تتفاوض مصر عليه بقيمة 2.48 مليار دولار والذى تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي .

وأكد ميرزا في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن مصر تعد من أفضل الدول فى استغلال القروض فى تنفيذ مشروعات تنموية وخلق وظائف جديدة بجانب قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد .

وأكد أن مصر تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول بجانب قدرتها على الدخول فى قطاعات واعدة لخلق مزيد من فرص العمل .

وأشار المدير التنفيذى بالبنك الدولى إلى أن البنك أطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية.

الصناعة: تخصيص 10 مجمعات صناعية بالصعيد دليل اهتمام الدولة بتنمية وجه قبلى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسى للوزارة وممثل للقطاع الخاص فى وضع كافة السياسات الصناعية وتحديد الإجراءات التى تخص الصناعة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى كافة القرارات والموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وأشارت الوزيرة - خلال الجلسة العامة بمجلس النواب - إلى أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية الصناعية المستهدفة فضلاً عن دوره الوطنى فى توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلى سواء خلال أزمة كورونا أو فى ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذى ساهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرص القطاع الخاص على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

المالية: نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» وجذب مستثمرين جدد

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولى، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان تداعيات الحرب فى أوروبا على مختلف الاقتصادات العالمية، خاصة الدول الناشئة، حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الغذاء والطاقة؛ لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع أدوات ومصادر التمويل، لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أننا نجحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.