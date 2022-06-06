شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية توافق على تجديد قيد شركة بلييف لوساطة إعادة التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 986 لسنة 2022، بتجديد قيد شركة بلييف لوساطة إعادة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 26 يوليو عام 2021.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 نحو 13.214 مليار جنيه مقابل 12.034 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.8%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.469 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022، مقابل 5.331 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 2.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 7.745 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.703 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 15.5%.

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.508 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.076 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 23.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.386 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 2.940 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 18.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.122 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 3.135 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 63.4%.