1000 جنيه انخفاضا في الطن.. تراجع حاد في أسعار الأرز والسكر والزيوت

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الأرز والسكر والزيوت، انخفاضا حادا في سعر الطن، بعد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ألف جنيه حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألف إلى 11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الأرز المستورد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألف إلى 11750 ألف جنيه، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيه للطن بدلا من 31800 جنيه للطن.