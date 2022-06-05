شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «بيتكوين» إلى 29 ألفا و946 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 7ر0% إلى 29 ألفا و946 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 4ر1%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و522 دولار و29 ألفا و948 دولار.

وانخفضت بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وخسرت عملة بيتكوين 8ر5% من قيمتها في الأسبوع الماضي، وتراجعت بنسبة 35% حتى الآن هذا العام.