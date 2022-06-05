شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات مستثمر استراتيجي في كابيتال بنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة -شركة كابيتال للاستثمارات-، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الالكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وسيسهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصا بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.
اتفاقية اكتتاب
- يصبح صندوق الاستثمارات بموجبها مستثمرا استراتيجيا في مجموعة كابيتال بنك.
- سيتم إصدار 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق.
- تمثل الأسهم 23.97% من رأسمال المجموعة.
- قيمة الأسهم المصدرة 695 مليون ريال (131.2 مليون دينار).
- يخضع إتمام الصفقة على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.
أهداف الصفقة:
- الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.
- بناء شراكات اقتصادية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة.
- تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة.
- زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك.
- رفع حقوق المساهمين لـ3.2 مليارات ريال (600 مليون دينار).
- تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها.
- توسيع الأعمال وطرح منتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة وأسواق أخرى.
- تعزيز التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الالكترونية (تشمل إطلاق البنوك الرقمية).
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات مستثمر استراتيجي في كابيتال بنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.