صندوق الاستثمارات مستثمر استراتيجي في كابيتال بنك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة، أمس، مع مجموعة كابيتال بنك، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة، اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمرا استراتيجيا في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال (131.2 مليون دينار أردني)، ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة -شركة كابيتال للاستثمارات-، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الالكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وسيسهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصا بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

اتفاقية اكتتاب







يصبح صندوق الاستثمارات بموجبها مستثمرا استراتيجيا في مجموعة كابيتال بنك.



سيتم إصدار 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق.



تمثل الأسهم 23.97% من رأسمال المجموعة.



قيمة الأسهم المصدرة 695 مليون ريال (131.2 مليون دينار).



يخضع إتمام الصفقة على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.



أهداف الصفقة: