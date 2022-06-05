الحبوب تورد 240 ألف طن قمح من الاستثمار السعودي في الخارج

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وبحسب بيان للمؤسسة فقد أرست الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» بتوريد كمية 240 ألف طن، موزعة على 4 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة أغسطس - أكتوبر 2022، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو القادم.وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الأولى من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج التي تعادل 20% من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج أي بنحو 700 ألف طن، وذلك في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي، مبينًا أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.
ودعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسة في المناقصات المخصصة لهذه المبادرة.
شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج:
ترسية الدفعة الأولى يونيو 2022
المورد شركة «سالك»
الكمية 240 ألف طن
النقل عبر 4 بواخر
الوصول أغسطس - أكتوبر 2022
ترسية الدفعات التالية في الفترة المحددة حتى نهاية يوليو 2022
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