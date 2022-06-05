أرامكو السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال معرض الأمن والسلامة والبيئة 2022 الذي نظمته بمنطقة عسير لمدة 10 أيام، حيث شهد حضور أكثر من 35 ألف زائر.

وشمل المعرض عددا من الأركان التي تمثلت في ركن تفاعلي للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان أثناء القيادة، وركن تدريبي وتثقيفي للتوعية بالسلامة المرورية بأربع لغات، إضافة إلى ركن يستعرض برامج وانعكاسات جهود «أرامكو» في حماية البيئة والمواطنة والسلامة المرورية.

وشارك في المعرض المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بركن توعوي للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى ركن وزارة الصحة للتعريف بإجراءات الإسعافات الأولية، وركن لاستعراض مشاريع وابتكارات موهوبات المرحلة الثانوية من تعليم منطقة عسير، التي شملت ابتكارات تقنية بمجالات الصحة والذكاء الاصطناعي .