أرامكو السعودية

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وشمل المعرض عددا من الأركان التي تمثلت في ركن تفاعلي للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان أثناء القيادة، وركن تدريبي وتثقيفي للتوعية بالسلامة المرورية بأربع لغات، إضافة إلى ركن يستعرض برامج وانعكاسات جهود «أرامكو» في حماية البيئة والمواطنة والسلامة المرورية.وشارك في المعرض المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بركن توعوي للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى ركن وزارة الصحة للتعريف بإجراءات الإسعافات الأولية، وركن لاستعراض مشاريع وابتكارات موهوبات المرحلة الثانوية من تعليم منطقة عسير، التي شملت ابتكارات تقنية بمجالات الصحة والذكاء الاصطناعي .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.