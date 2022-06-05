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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سفارة المملكة في باريس نظمت بالتعاون مع جمعية «غلوبال ديوان» الاقتصادية ندوة «التعاون الاقتصادي السعودي الفرنسي: نحو شراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من المسؤولين الفرنسيين والسفراء المعتمدين ومديري الشركات الفرنسية الكبرى والاستشاريين الاقتصاديين. وافتتحت الندوة بكلمة لمدير جمعية غلوبال ديوان إيريك شل، رحب فيها بالحضور، وضيفها الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر. وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد الرويلي ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في ضوء رؤية 2030، وأهم المشروعات التنموية، وأوجه التعاون المتنامي بين المملكة وفرنسا في مختلف القطاعات. وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد الرويلي ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في ضوء رؤية 2030، وأهم المشروعات التنموية، وأوجه التعاون المتنامي بين المملكة وفرنسا في مختلف القطاعات.

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