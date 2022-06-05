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وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، «إن العمل لدينا جار لتدعيم المجلس بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المتخصصين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي الجوي والبحري وقطاع الطاقة بجميع أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والصحي والثقافي والتعليمي والسياحي والترفيهي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية أعلن عن تشكيل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في دورته التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية، برئاسة مشعل بن حثلين ونائبيه وعد أبو نيان والدكتور بدر البصيص، وعضوية كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» والشركة الوطنية للنقل البحري.وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، «إن العمل لدينا جار لتدعيم المجلس بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المتخصصين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي الجوي والبحري وقطاع الطاقة بجميع أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والصحي والثقافي والتعليمي والسياحي والترفيهي.

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