إطلاق مسابقة كرياثون «ذكرى من مكة» لدعم صناعة هدايا الزوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة، السبت 18 يونيو الحالي، لمدة أربعة أيام، مسابقة كرياثون «ذكرى من مكة»؛ دعما لرواد ورائدات الأعمال والأفكار الإبداعية في مجال ابتكار الهدايا والتذكارات التي يهتم بها زوار مكة المكرمة التي تهدف إلى استحداث منتجات محلية متميزة ذات جودة عالية، ونقل المعرفة وتنوع الخبرات.

وتبدأ مرحلة التسجيل في المسابقة من الثاني حتى التاسع من يونيو، حيث تنطلق بعدها المنافسات في تقديم المشاركين أفكارهم الإبداعية والابتكارات في الهدايا والتذكارات الخاصة بمكة المكرمة خلال أربعة أيام، يعقبها اختيار الفرق الفائزة وتوزيع الهدايا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي أن مسابقة «ذكرى من مكة» تهدف إلى إحداث حراك في سوق التذكارات وتعزيز الحراك الاقتصادي من خلال الكشف عن التذكارات بواسطة المبتكرين والمصممين والفنانين والتقنيين والمسوقين والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال.

وأبان أن الجوائز حددت في ثلاث فئات: الأولى بقيمة 20,000 ريال، والثانية 10,000 ريال، والثالثة 5,000 ريال، ويتبنى دعم المخرجات، وتطوير الأفكار للفرق الثماني الأولى، موضحا أن اللجنة وضعت شروطا محددة للفرق المشاركة، تتمثل في أن يتكون الفريق من 2 - 5 أشخاص، وأن تكون الاهتمامات شاملة لجميع التخصصات المطلوبة (20 فريقا)، وأن تلتزم الفرق المرشحة للفوز بعرض مشاريعهم، وإمكان تقديم منتج أولي أو تصميم للمنتج، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمسابقة، وفي حال التسجيل باسم فريق يقدم نموذج تسجيل مرة واحدة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق خمسة أشخاص.

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة السبت الحالي

مسابقة كرياثون «ذكرى من مكة»

2يونيو 2022 بدء التسجيل

9 يونيو 2022 انتهاء التسجيل

18 يونيو 2022 انطلاق

المسابقة لمدة 4 أيام

الفئات المشاركة:

المبتكرون

المصممون

الفنانون

التقنيون

المسوقون

الشركات الناشئة

رواد ورائدات الأعمال

الجوائز:





الأولى 20,000 ريال



الثانية 10,000 ريال



الثالثة 5,000 ريال



شروط الفرق المشاركة: