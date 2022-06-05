إطلاق مسابقة كرياثون «ذكرى من مكة» لدعم صناعة هدايا الزوار

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وتبدأ مرحلة التسجيل في المسابقة من الثاني حتى التاسع من يونيو، حيث تنطلق بعدها المنافسات في تقديم المشاركين أفكارهم الإبداعية والابتكارات في الهدايا والتذكارات الخاصة بمكة المكرمة خلال أربعة أيام، يعقبها اختيار الفرق الفائزة وتوزيع الهدايا.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي أن مسابقة «ذكرى من مكة» تهدف إلى إحداث حراك في سوق التذكارات وتعزيز الحراك الاقتصادي من خلال الكشف عن التذكارات بواسطة المبتكرين والمصممين والفنانين والتقنيين والمسوقين والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال.
وأبان أن الجوائز حددت في ثلاث فئات: الأولى بقيمة 20,000 ريال، والثانية 10,000 ريال، والثالثة 5,000 ريال، ويتبنى دعم المخرجات، وتطوير الأفكار للفرق الثماني الأولى، موضحا أن اللجنة وضعت شروطا محددة للفرق المشاركة، تتمثل في أن يتكون الفريق من 2 - 5 أشخاص، وأن تكون الاهتمامات شاملة لجميع التخصصات المطلوبة (20 فريقا)، وأن تلتزم الفرق المرشحة للفوز بعرض مشاريعهم، وإمكان تقديم منتج أولي أو تصميم للمنتج، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمسابقة، وفي حال التسجيل باسم فريق يقدم نموذج تسجيل مرة واحدة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق خمسة أشخاص.
تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة السبت الحالي
مسابقة كرياثون «ذكرى من مكة»
2يونيو 2022 بدء التسجيل
9 يونيو 2022 انتهاء التسجيل
18 يونيو 2022 انطلاق
المسابقة لمدة 4 أيام
الفئات المشاركة:
المبتكرون
المصممون
الفنانون
التقنيون
المسوقون
الشركات الناشئة
رواد ورائدات الأعمال
الجوائز:
- الأولى 20,000 ريال
- الثانية 10,000 ريال
- الثالثة 5,000 ريال
شروط الفرق المشاركة:
- أن يتكون الفريق من 2 - 5 أشخاص
- أن تكون الاهتمامات شاملة للتخصصات المطلوبة
- أن تلتزم الفرق المرشحة للفوز بعرض مشاريعها
- إمكان تقديم منتج أولي أو تصميم للمنتج
- الالتزام بالبرنامج الزمني للمسابقة
- في حال التسجيل باسم فريق يقدم نموذج تسجيل مرة واحدة
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