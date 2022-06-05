شكرا لقرائتكم خبر «النقل» تسمح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من مراس تجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت الهيئة العامة للنقل - بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود - بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية.

وأكدت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية سينعكس على تشجيع وتحفيز هذا القطاع وفرص النمو والتوسع في صناعة السياحة البحرية باليخوت السياحية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرا للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت، أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تطبيق هذه المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية.

الأهداف:

- تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت.

- دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية.

- تعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت.