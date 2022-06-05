شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لتنظيم نشاط الدراجات الهوائية والسكوترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم - عبر الاتصال المرئي - مع شركة تيرموبيليتي السعودية لتقنية المعلومات «TIER»، بهدف تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لنشاط الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية في المملكة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، ومن جانب الشركة مدير عام منطقة الشرق الأوسط أمير ميلاد.

وسيعمل الطرفان على تجارب الدراجات والسكوترات الكهربائية في المملكة، بهدف جمع البيانات والإحصائيات الناتجة عن التجارب وتكوين دراسة أعمق عن المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالنشاط.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة بمجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بنشاط الدراجات والسكوترات الكهربائية، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي.