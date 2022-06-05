الصندوق الزراعي يؤهل 27 خريجا عبر «تمهير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية الزراعية برنامج التدريب على رأس العمل بالتعاون مع برنامج «تمهير» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بمشاركة 27 متدربا ومتدربة، يمثلون تخصصات جامعية متنوعة تقع ضمن اختصاصات عمل الصندوق.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين في قطاعات الصندوق المختلفة وبحسب تخصصاتهم، حيث يسعى الصندوق إلى إكسابهم المهارات والجدارات اللازمة وتهيئتهم للمنافسة في سوق العمل للحصول على فرصة وظيفية مناسبة في القطاعين العام والخاص.

وأوضح نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للخدمات المشتركة علي بن مداوي القحطاني، أن البرنامج يقدم فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة للتخصص الواحد مما يساعد المتدربين على التعرف على طبيعة الأعمال المختلفة، مبينا أن المتدرب يحصل على فرصة ممارسة العمل في قطاعات الصندوق والتزود بالمهارات المطلوبة ليزيد من فرص حصوله على فرصة وظيفية مناسبة مستقبلا.

ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة (6) أشهر.

في سياق آخر وقع صندوق التنمية الزراعية، أمس، عقدا مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بقيمة 121 مليون ريال لتمويل استيراد نحو 76 ألف طن ذرة صفراء، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية، وذلك بحضور مدير عام الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لصناعة الأعلاف الدكتور طارق الجماز.

ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد

الغذائية.