التأمينات تفتح التسجيل في «النخبة» لتأهيل الخريجين في 14 تخصصا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس عن بدء التسجيل في برنامجها الوظيفي «النخبة» في نسخته السابعة لتأهيل المواهب والكفاءات الواعدة من حديثي التخرج في 14 تخصصا جامعيا، من خلال برامج وأساليب تدريبية مكثفة عدة.

وبينت المؤسسة شروط الانضمام للبرنامج: التقديم متاح للسعوديين لكلا الجنسين، ويشترط في المتقدم الحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3 / 4) للجامعات التي يكون معدلها من 4، و(4 / 5) للجامعات التي يكون معدلها من 5، وأن يكون المتقدم من خريجي 2022م، مضيفة أن التخصصات المطلوبة هي: الإدارة الصناعية، إدارة العمليات، هندسة صناعية، إدارة الجودة، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، إدارة مخاطر، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة برمجيات الحاسب، التأمين، والعلوم الاكتوارية.

وأوضحت أنه يمكن التقديم للبرنامج من خلال موقع المؤسسة https://career.gosi.gov.sa/ar/job-search-results/، علما أن آخر موعد للتقديم 14 يوليو 2022.

يذكر أن برنامج «النخبة» يأتي في نسخته السابعة تماشيا مع استراتيجية المؤسسة لتطوير رأس مالها البشري، وحرصا على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية، وإيمانا منها بأهمية صقل واستثمار مهارات الكوادر الوطنية الشابة عبر عملية تزامنية تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي على رأس العمل، لتكون عنصرا فاعلا في سوق العمل المحلي للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

برنامج «النخبة»

إطلاق نسخته السابعة لتأهيل حديثي التخرج

5 يونيو 2022 بدء التسجيل

14 يوليو 2022 انتهاء التقديم

شروط الانضمام للبرنامج:







متاح للسعوديين لكلا الجنسين



الحصول على البكالوريوس



المعدل الأكاديمي لا يقل عن (3 / 4) للجامعات التي معدلها من 4 و(4 / 5) للجامعات التي معدلها من 5



أن يكون من خريجي 2022



التخصصات المطلوبة: