شكرا لقرائتكم خبر عن أوف شور: «أرامكو» تتصدر الطلب على الحفارات النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تخطط أرامكو لمضاعفة أسطولها البحري إلى 90 وحدة بحلول 2024، كجزء من سعيها لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمملكة بمقدار 1 مليون برميل في اليوم، ليصل إلى 13 مليون برميل بحلول 2027»

أبرزت مجلة «أوف شور» العالمية، المهتمة بأخبار توليد الطاقة البحرية، جهود المملكة في دفع الطلب على منصات الحفر البحرية، حيث تخطط شركة «أرامكو» النفطية العملاقة لمضاعفة أسطولها البحري بحلول 2024.

وقالت المجلة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تدفع المملكة الطلب على منصات الحفر البحرية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية على مدى السنوات القليلة المقبلة» وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة «إيفركور آي إس آي».

وتعاقدت «أرامكو» على منصتين إضافيتين جديدتين خلال الشهر الماضي، لتضيفها بذلك إلى ثلاث منصات جديدة تم التعاقد عليها في أبريل الماضي. وقالت «إيفركور»: «نعتقد أن المنصات الخمس الجديدة تشكل زيادة تدريجية لتدعيم إنتاج المملكة، حيث أعلنت أرامكو أنها تخطط لمضاعفة أسطولها البحري إلى 90 وحدة بحلول 2024 كجزء من سعيها لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمملكة بمقدار 1 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027».

وبشكل عام، أعلنت أرامكو عن 16 عقدا من عقود الحفر الضخمة هذا الشهر بمجموع سنوات يبلغ 80 عاما من الحفر، وتمتد غالبية العقود لمدة خمس سنوات لكل منها بالإضافة إلى سنتين اختياريتين.