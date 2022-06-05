شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس واير: 8.97% نمو متوقع في سوق الدراجات النارية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تقدم الدراجات النارية حلا فعالا من حيث التكلفة وسرعة الوصول للمستهلكين مقارنة بركوب السيارات ذات الأربع عجلات».

سلط موقع «بيزنس واير» الضوء على سوق الدراجات النارية في المملكة، مؤكدا أنه من المتوقع نموها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.97٪ من حيث القيمة، لتصل إلى 73.63 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027؛ بسبب اتساع الصناعة، وزيادة الدخل المتاح، وإزالة الحظر المفروض على ركوب النساء للسيارات.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تقدم الدراجات النارية أداء أفضل في بعض المناطق، كما أنها ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الدراجات النارية المخصصة للأنشطة الترفيهية والمغامرة بين المستهلكين، وكل هذا يعمل على تسريع نمو سوقها بقوة خلال فترة التوقعات».

ويفضل الراكبون استخدام الدراجات النارية؛ إذ يسهل التنقل بها خلال حركة المرور الكثيفة، ويمكن شراؤها بأسعار معقولة مع تكاليف صيانة منخفضة. كما ألغت الحكومة الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في عام 2017، وأبدت النساء اهتماما بركوب الدراجات النارية في بعض المناطق.

أيضا، من المتوقع أن يؤدي تزايد طلب السكان على ركوب الدراجات النارية، بجانب المزايا التي توفرها مثل الاقتصاد في استهلاك الوقود وانخفاض الصيانة وتكلفة الملكية، إلى تعزيز نمو سوقها خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وأضاف الموقع: «تقدم الدراجات النارية حلا فعالا من حيث التكلفة وسرعة الوصول للمستهلكين مقارنة بركوب السيارات ذات الأربع عجلات».

وبناء على نوع المبيعات، ينقسم السوق إلى فردي ومؤسسي. وسيطر القطاع الفردي على السوق في عام 2021 بحصة سوقية بلغت 55.92٪، ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال فترة التوقعات؛ بفضل ارتفاع دخل الأفراد.