شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة مأمولة في أزمة أشباه الموصلات.. هل تتأثر أسعار السيارات بالسعودية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت تصريحات عدد من المسؤولين بكبرى شركات صناعة السيارات حول العالم انفراجة مأمولة في الأزمة، التي نالت القطاع خلال العاميين الماضيين والمتمثلة في نقص الرقائق الإلكترونية أو ما يعرف بأشباه الموصلات.

وأبدت المؤشرات تراجع حدة النقص في أشباه الموصلات عالميا، ما مكن شركات صناعة السيارات مثل: مرسيدس بنز، ودايملر تراك، وبي إم دبليو، من حصولها على ما تحتاجه من مكونات الصناعة عالية التقنية.

وتمكنت صانع العلامات التجارية الشهيرة في مجال صناعة السيارات من تحقيق الإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية، عقب معاناتها من انقطاعات تواصلت لأشهر، بحسب وكالة بلومبرج الاقتصادية.

وجاء التقدم في التزود بأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية مبكرا عن التوقعات ما شكل إضاءة لطريق صناعة السيارات التي واجهت التضخم وتدهور الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة الرقائق الإلكترونية

علاوة على ما تشهده صناعة السيارات من تحول تاريخي نحو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بالمحركات الكهربائية، تعيش الصناعة تحسنا في المعروض من الرقائق الإلكترونية، مع تأكيدات مستمرة بأن الأزمة لم تنته.

وقال رئيس إدارة الإنتاج وسلسلة التوريد في مرسيدس، يورج بورزر: "نراقب الأمر أسبوعيا، ولم نرصد مشاكل ملحوظة في إدارة الإنتاج حول العالم"، مشيرا إلى أن نقص إمدادات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية تحدث لكنها "لا تقارن بحالتها العام الماضي".

بدورها، أكدت رئيسة العلامة التجارية "مرسيدس"، في شركة "دايملر تراك"، كارين رادستروم، حصول شركتها على احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية لتلبية الطلبات المتراكمة لديها.

وقالت رادستروم، خلال مقابلة: "الأمر ليس مثالياً ولكنه تحت المتابعة، الوضع أفضل من العام الماضي، نتجنب الاحتفال مبكرا".

من جانبها، أعربت "بي إم دبليو" عن تفاؤل متحفظ، لافتة إلى أن كافة مصانعها جاهزة للعمل، ولا تعاني من أي توقف بسبب إمدادات أشباه الموصلات.

كما تشهد "فولكس واجن" التي توقعت مثل الأخرين بدء تخفيف حدة الأزمة في النصف الثاني من عام 2022، استقرار في الإمدادات، ملمحة إلى حالة عدم اليقين خلال الأشهر المقبلة.

وأقر هاري وولترز، رئيس وحدة شاحنات "دي إيه إف" (DAF) التابعة لشركة "باكار إنك" (Paccar Inc)، بأن الشركة تشهد الاستقرار نفسه في إمدادات الرقائق الإلكترونية.

وتحسنت توقعات شركات صناعة السيارات الألمانية في مايو الماضي، بحسب نتائج مسح أجراه معهد "أيفو" (Ifo)، مظهرا ثقة متزايدة في رفع أسعار السيارات في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام.

تشاؤوم على الجانب الآخر

من ناحية أخرى، ذكرت شركة "فولفو تراكس" أنه لا يزال هناك نقص في توافر الرقائق الإلكترونية، متوقعة تأثير ذلك على الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب بحث لمجموعة سسكويهانا فاينانشيال، شهدت أوقات تسليم الرقائق المستخدمة في تصنيع مجموعة من الأجهزة الإلكترونية ثباتا خلال مايو الماضي، ما اعتبرته مؤشرا على استمرار تأخير الإمدادات.

وفي السياق نفسه، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن شركته لصناعة السيارات الكهربائية بحاجة إلى خفض عدد العاملين بنسبة 10%، مرجعا ذلك إلى "شعوره السيء للغاية" بشأن الاقتصاد، بحسب رويترز.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس"، أولا كالينيوس، قال في وقت سابق من العام الماضي، إن شركته تلجأ إلى شراء أشباه موصلات أغلى لتجنب النقص، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "فورد موتور"، جيم فارلي، الشهر الماضي، إن شركته تشتري الرقائق من السوق المفتوحة.

هل تتأثر السوق السعودية للسيارات؟

يرجع التوافر النسبي للرقائق الإلكترونية الذي شهدته سوق صناعة السيارات في الفترة الأخيرة، إلى ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع مؤشرات التضخم عالميا، وهو الأمر الذي قلل الطلب على المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية كالأجهزة المنزلية والألعاب والمعدات الشخصية، والتي تستخدم نفس المكونات من أشباه الموصلات.

وكانت السوق السعودية، ضمن الأسواق العالمية، التي تأثرت من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والتي وصلت إلى قمتها في العاميين الماضيين، وشكلت ضغطا على أسعار السيارات في المملكة والعالم.

وجاءت الاستجابة بالبدء في تصنيع تلك الرقائق الذكية محليا في السعودية، وفق السعي نحو تعزيز القدرات الرقمية وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.

ومن المرتقب أن يظهر صدى التحسن والاستقرار المأمول في سوق صناعة السيارات في الأسواق السعودية وخاصة في قطاع الشركات، التي أعلنت عن ثبات إمدادات أشباه الموصلات لمصانعها في الفترة الحالية.

كما تتجه السوق السعودية في السيارات نحو الاستقرار بعد الإجراءات الرقابية التي تمارسها وزارة التجارة وتشدد عليها باستمرار منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبعد ما شهدته الوكالات الكبرى للسيارات في السوق السعودية، من ندرة حادة في المعروض من الطرازات الأوروبية واليابانية، منها: تويوتا ولكزس ومرسيدس وبنتلي وجي إم سي ورانج روفر وجيب، من المرجح أن تستقر توريدات تلك الطرازات في ظل استقرار مصانعها من ناحية الرقائق ومستلزمات الإنتاج.