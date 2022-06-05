شكرا لقرائتكم خبر عن ا‎لانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مع المهندس خالدصديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وذلك لإستعراض موقف تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري بالمحافظة.

‏‎أوضح اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، أنه يتم حاليا تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية في إطار تنفيذ الصندوق للمبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى حيث يتم حاليا تنفيذ 13,632 وحدة بمنطقتين الأولي خلف الجامعة عبارة عن 33 برج والثانية جنوب الإسكان الاجتماعي (تحيا مصر) عبارة عن 109أبراج سكنية.

‏‎كما تم خلال الإجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق الغير مخططة الجاري تنفيذها بمدينة كفر الشيخ .

‏‎من جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة ميت علوان بالكامل بنسبة 100 % وجاري فحص وإستلام الإعمال، بينما تجاوزت نسبة التنفيذ بمشروع تطوير منطقة سخا 75% .

وأشاد صديق بجهود السيد المحافظ ونائبه والتي أسفرت عن تنفيذ المشروعات بأعلي جودة لما يتم بذله من جهود للمتابعة الكاملة والإشراف علي هذه المشروعات .