شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تعلن صدور قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة برفض طلب الاستئناف المقدم من ورثة القرقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" صدور قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة برفض طلب الاستئناف المقدم من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وذلك بتاريخ 31 مايو 2022.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك جاء بعد تقدم المدعين بطلب استئناف لدى المحكمة، مشيرةً إلى أن الحدث يعتبر قد انتهى، حيث أن الحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أصبح غير قابل للاستئناف.