تراجع سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 861 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1005 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1149 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، حوالي 1851 دولارا للأوقية، بنسبة بانخفاض قدره 0.93%، في الساعة 9:01 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.