شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: نستهدف زيادة السعة التخزينية فى الصوامع لـ9 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن موسم توريد القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم المزارعين وتوجيه الحكومة بصرف حافز عن كل أردب قمح وزيادة السعر هذا العام مما يؤكد حرص الدولة على توريد أكبر كمية من القمح المحلى هذا العام لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها عن كل أردب، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقا، الأمر الذى سيجعل المزارعين تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين ،مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة ،كما قامت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة الإجراءات لتوريد الأقماح وصرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، بجانب تخصيص 450 مركز ونقطة تجميع للأقماح بجميع محافظات الجمهورية.‬

‪ وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،أن المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة ساهم في الحافظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وزيادة السعة التخزينية في هذه الصوامع مما أدى الى الحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة، وأن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في انشاء الصوامع الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.‬.

من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،أن السعة التخزينية في الصوامع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية زادت بشكل كبير فبعد أن كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن أصبحت حاليا تتجاوز 3.4 مليون طن قمح ،كما يوجد أيضا لدى القطاع الخاص صوامع بسعة تخزينية تتجاوز من 1.1 مليون طن قمح ليصل إجمالي السعة التخزينية لدى الوزارة والقطاع الخاص بالصوامع لأكثر من 4.5 مليون طن بخلاف السعة التخزينية لدى المطاحن والشوون المطورة ،كما أنه المقرر زيادة هذه السعة التخزينية الى 9 أو 10 مليون طن قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص خلال 5 أو 6 سنوات في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت ،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين على مدار الفترة الماضية ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية‪.