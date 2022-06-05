شكرا لقرائتكم خبر عن فوز The Family Office بجائزة أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي من World AI Show and Awards والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال حفل جوائز أقامته World AI Show and Awards في دبي في 25 و26 مايو 2022، فازتThe Family Office بجائزة أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي (القطاع الخاص - الخدمات المالية) عقب تطبيقها الملفت لتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) في نموذج أعمالها. تحتفي World AI Show and Awards (المعرض والجوائز العالمية للذكاء الاصطناعي( بالجهود الناجحة للمبتكرين ورواد الأعمال ومقدمي الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي وإنجازاتهم في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتمتع The Family Office، مدير الثروات الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي، بتاريخ حافل وناجح في مجال التحوّل الرقمي والابتكار. في مايو 2022، أطلقت The Family Office منصتها الرقمية لإدارة الثروات. تقدم هذه المنصة للمستثمر الأدوات المناسبة للانطلاق بثقة في عالم الاستثمار وإدارة الثروات. بسرعة وسهولة، يمكن للمستخدم تقييم قابليته للمخاطر والوصول إلى فرص عالمية حصريّة في الأسواق الخاصة بالتعاون مع أرقى مديري الأصول والحصول على عرض لتوزيع الأصول ثمّ تصوّر أداء محفظته لعشر سنوات، وكل هذا في غضون 10 دقائق.

احتفل عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي، بهذا الإنجاز قائلاً: "إننا نستثمر باستمرار في التكنولوجيا، وتحديداً في الذكاء الاصطناعي، لتبسيط تجربة إدارة ثروات عملائنا أكثر فأكثر. يساعدنا استثمارنا في الرقمنة والتكنولوجيا على تلبية احتياجات عملائنا في عالم دائم التغير". لمعرفة المزيد حول المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الشركة، يمكنكم زيارة (الرابط).

وتخضع The Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة المئات من العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.