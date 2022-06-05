شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر عام 21/20 بزيادة 20٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبييعى في مصر إلى 51 ألف سيارة عام2020/2021، مقابل 42 ألف و292 سيارة خلال عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 20.6% ،كما بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 530 محطة حتى نهاية 2021.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء إن مصر تقدمت في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) خلال عام 2022 وهو مؤشر يهدف الى تقييم السياسات والبرامج المتبعه في الدول المختلفة لمواجهه التغيرات المناخية، حيث جاءت في المرتبة (21) ضمن 64 دولة تضمنهم المؤشر(تمثل اجمالى انبعاثاتها أكثر من 90% من اجمالى انبعاثات العالم) بمعدل أداء بلغ 59.7 نقطة وذلك مقارنة بالمرتبة (22) بمعدل أداء بلغ 54.3 نقطة خلال عام 2021.

وتقدمت مصر في مؤشر الأداء البيئي (EPI) خلال عام 2020 وهو مؤشر يهدف إلى تقييم سياسات الدول والتجمعات الاقتصادية تجاه تدهور البيئة وتغير المناخ من خلال توجهين رئيسيين أولهما حيوية النظام البيئي وثانيهما مؤشرات الإقتصاد الأخضر، حيث جاءت في المرتبة (94) ضمن 180 دولة تضمنهم المؤشر بمعدل أداء43.3 نقطة بنسبة تقدم قدرها (7.7%)عن العشر سنوات الماضية.

ويعتبر اليوم العالمي للبيئة والذي يحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو من كل عام هو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وستكون دولة السويد هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لعام 2022.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 مليار كيلو وات/ساعة عام (2019/2020) إلى 10.2 مليار كيلو وات/ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 17.2%.

وتمتلك مصر أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة في مصر للمرة الأولى في 27 يناير عام 2020 تحت شعار " التحول إلى الأخضر ... طريق الاستدامة " .