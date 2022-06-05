شكرا لقرائتكم خبر عن 10.148 مليار.. إجمالي أقساط التأمين في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن أقساط التأمين بلغت في الربع الرابع من العام الماضي 10.148 مليار ريال، مقارنة بـ 9.719 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي أقساط التأمين العام في الربع الرابع بلغت 3.470 مليار ريال، مقارنة بـ 3.379 مليار ريال في الربع الثالث، موضحة أن أقساط التأمين العام تشمل: قطاع الطيران بقيمة 104.405 مليون ريال، وقطاع الطاقة بأقساط تبلغ 119.97 مليون ريال، إضافة إلى القطاع الهندسي بأقساط تبلغ 237.475 مليون ريال، فضلا عن القطاع البحري الذي بلغت أقساطه 107.732 مليون ريال، والممتلكات بأقساط تبلغ 490.587 مليون ريال، إلى جانب الحوادث والمسؤوليات بأقساط تبلغ 311.424 مليون ريال، والمركبات بنحو 2.75 مليار ريال، في حين بلغت الأقساط الأخرى نحو 24.971 مليون ريال.

وأشارت النشرة إلى أن أقساط التأمين تشمل أيضا: الحماية والادخار التي بلغت نحو 511.352 مليون ريال، في الربع الرابع، مقابل 374.987 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، في حين بلغت أقساط القطاع الصحي نحو 6.166 مليار ريال، مقابل 5.964 مليار ريال في فترة المقارنة ذاتها.

وذكرت النشرة، أن صافي المطالبات المتكبدة في الربع الرابع بلغت 7.753 مليار ريال، مقابل 6.679 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، إذ تشمل المطالبات: التأمين العام، والحماية، والادخار، والقطاع الصحي.

وبحسب النشرة، فإن صافي مطالبات قطاع الطيران بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما بلغ صافي مطالبات قطاع الطاقة نحو 2.2 مليون ريال، والقطاع الهندسي 13.4 مليون ريال، والقطاع البحري نحو 16.6 مليون ريال، في حين بلغ صافي مطالبات الممتلكات نحو 43.9 مليون ريال، والحوادث والمسؤوليات 11.5 مليون ريال، بينما بلغ صافي مطالبات المركبات 1.880 مليار ريال، وصافي مطالبات الحماية والادخار 240.9 مليون ريال، والقطاع الصحي 5.5 مليار ريال.

وأوضحت أن إجمالي عدد وثائق التأمين بلغت نحو 2.506 مليون وثيقة تأمين، منها نحو 1.7 مليون وثيقة للتأمين العام، توزعت على قطاع الطيران بنحو 115 وثيقة، والطاقة 238 وثيقة، والقطاع الهندسي 5412 وثيقة، والقطاع البحري 17946 وثيقة، في حين بلغ عدد وثائق الممتلكات نحو 7628 وثيقة، والحوادث والمسؤوليات 169.492 وثيقة، والمركبات 1.453 مليون وثيقة، بينما بلغ عدد الوثائق في الحماية والادخار نحو 45.719 وثيقة، والقطاع الصحي نحو 800.864 وثيقة، فيما بلغ عدد الوثائق الأخرى نحو 6329 وثيقة.