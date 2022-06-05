شكرا لقرائتكم خبر عن 11 % ارتفاعا في معدل التداول اليومي بسوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التداول اليومي لسوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا بنسبة 11 % خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.5 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 47.48 مليار ريال مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، الذي بلغ 8.57 مليار ريال وبقيمة إجمالية 42.87 مليار ريال. وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.6 % بما يعادل 75 نقطة، مغلقا عند 12605 نقاط، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع قبل الماضي عند 12530 نقطة.

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ «إم إس سي آي» لتغييراتها نصف السنوية لمؤشراتها في السوق السعودي.

وسجل 12 قطاعا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 5.7 %، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بـ4.7 %.