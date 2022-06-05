شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تلغى منحة الطلاب المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية، منحة مجانية للطلاب الدارسين في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، وذلك لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، ويقدم ”الخليج 365” 7 تحذيرات للطلاب المتقدمين حتى لا يتم إلغاء قيد أي طالب في منحة مبادرة أشبال مصر الرقمية في الحالات التالية:

1- يتم إلغاء المنحة للطالب في حالة عدم اجتيازه معايير التخرج من المستوى التدريبي لأي مسار تدريبي.

2- عدم الالتزام بأي من القواعد واللوائح المعمول بها والمعلنة لجميع الطلبة بالمبادرة.

3- عدم الالتزام بالقيم الأخلاقية والتعليمية طوال فترة الالتحاق بالمنحة، وتجاوز نسبة الغياب الإجمالي أيام التدريب بالمبادرة سواء الافتراضية أو الحضورية عن 20% من تكرار عدم المشاركة بأي من الأنشطة المعلن عنها في الجدول الزمني للتدريب.

4- عدم الحفاظ على أي من أدوات التدريب التي سيتم تسليمها أثناء فترة التدريب، وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية للجهات المشاركة في المبادرة وفق للأحكام والقوانين المنصوص عليها.

5- عدم حضور التقييمات والاختبارات المطلوبة أثناء التدريب.

6- عدم احترام / إتباع التعليمات الطبية والاجراءات الاحترازية المعمول بها بالمبادرة.

7- في حالة ثبوت ما يخالف أي من الالتزامات كلها أو بعضها يتم إلغاء المنحة المقدمة للطالب الطالبة دون أدنى حق له/ لها في الرجوع على الجهة المانحة، مع منعه من التقديم في أي سنة أخرى.