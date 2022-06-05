شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تلغى منحة الطلاب المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
1- يتم إلغاء المنحة للطالب في حالة عدم اجتيازه معايير التخرج من المستوى التدريبي لأي مسار تدريبي.
2- عدم الالتزام بأي من القواعد واللوائح المعمول بها والمعلنة لجميع الطلبة بالمبادرة.
3- عدم الالتزام بالقيم الأخلاقية والتعليمية طوال فترة الالتحاق بالمنحة، وتجاوز نسبة الغياب الإجمالي أيام التدريب بالمبادرة سواء الافتراضية أو الحضورية عن 20% من تكرار عدم المشاركة بأي من الأنشطة المعلن عنها في الجدول الزمني للتدريب.
4- عدم الحفاظ على أي من أدوات التدريب التي سيتم تسليمها أثناء فترة التدريب، وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية للجهات المشاركة في المبادرة وفق للأحكام والقوانين المنصوص عليها.
5- عدم حضور التقييمات والاختبارات المطلوبة أثناء التدريب.
6- عدم احترام / إتباع التعليمات الطبية والاجراءات الاحترازية المعمول بها بالمبادرة.
7- في حالة ثبوت ما يخالف أي من الالتزامات كلها أو بعضها يتم إلغاء المنحة المقدمة للطالب الطالبة دون أدنى حق له/ لها في الرجوع على الجهة المانحة، مع منعه من التقديم في أي سنة أخرى.