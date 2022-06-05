شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الجنيه الذهب تتراجع 1920 جنيها خلال تداولات مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر، تسجيل هبوط كبير بلغ 1920 جنيها خلال مايو، حيث هبط سعر الجنيه الذهب من 10000 جنيه في تداولات 7 مايو 2022 ومع نهاية الشهر سجل سعر الجنيه الذهب 8080 جنيها، بسبب التراجع الكبير في سعر المعدن النفيس.

الارتفاع الكبير للذهب كان في ليلة الجمعة 7 مايو 2022، وحقق الذهب مستويات هي الأعلى في تاريخه، حيث سجل الذهب وقتها مستويات 1250 جنيها للجرام من عيار 21، وهبط الذهب منذ ذلك التاريخ حتى الآن قرابة 250 جنيها للجرام، إذ تراجع الذهب ليسجل 1010 للجرام في تداولات اليوم، وذلك مع تراجع سعر الدولار وكذلك هدوء المضاربة على الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر كانت تسجل مستويات مرتفعة منذ مطلع مايو 2022، عقب طلب مرتفع على الذهب بصورة ملحوظة، مما قلل من المعروض وتسبب ذلك في صعود الأسعار إلى مستويات 1250 جنيها، كما أن تسعير الذهب على سعر دولار أعلى من الدولار في البنوك وقتها، تسبب في هذا الصعود الكبير، لكن الأمور في سوق الذهب بدأت في الهدوء على مدار الـ 14 يوماً الماضية ليستقر الذهب عند 1000 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم بختام تداولات الأسبوع هبوطا بحوالي 7 جنيهات، مع استمرار التراجع في سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض جرام الذهب عيار 21 من 1015 إلى 1008 جنيهات خلال تداولات اليوم مع تسجيل السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 864 جنيها، عيار 21 سجل 1008 جنيهات، وعيار 24 سجل 1152 جنيها، الجنيه الذهب 8064 جنيها.