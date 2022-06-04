شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير كورنيش المقطم على مساحة 1.7 مليون متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير منطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، من أهم المشروعات التي تدشنها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير ، لا سيما إنه يضاف للمشروعات التنموية والبيئية في مصر تزامنا مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر المقبل تعرف على التفاصيل .

1 – تبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه.

2 - تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.

3 – يقام المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر

4 - المشروع يتبع شركة النصر للإسكان والتعمير، وستنفذه شركة سكوب العالمية.

5 - المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة .

6 - يمثل المشروع نموذجا لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

7 – يحسن المشروع مستوى البيئة في المنطقة ويزيد المساحات الخضراء .