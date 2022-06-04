شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك الإسلامى" يكرم الفريق الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم البنك الإسلامي للتنمية الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الفريق الإعلامي الممثل للبلد المضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتى عقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة 1-4 يونيو الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام بتسليم درع التكريم الدكتور ثامر باعظيم رئيس قطاع الإعلام والاتصال والتسويق بمجموعة البنك الإسلامي للدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الإعلامية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي.

من جانبه تقدم الدكتور محمد العقبي مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة رئيس لجنة الإعلام بالاجتماعات السنوية بالشكر لمجموعة البنك الإسلامي والفريق الإعلامي من الحانبيين والإعلاميين والصحفيين الذين شاكوا في تغطية فعاليات الاجتماعات السنوية مشيدا بالمهنية والاحترافية الواضحة من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية في تناول الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماعات وماتم من احداث جانبيه ولقاءات ثنائية.