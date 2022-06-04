شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتوقع قفزة في أرباح صادراتها من الطاقة في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة أنباء تاس عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم السبت إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات البلاد من النفط وتوقع تحقيق قفزة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

ونقلت تاس عن لافروف قوله لمحطة تلفزيون بوسنية "بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية. بل على العكس من ذلك، سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة".