الذهب يواصل تراجعه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب تراجعه في مصر، لينخفض سعر الجرام اليوم السبت بقيمة 3 جنيهات مقارنة بأمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 671 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1007 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1151 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8056 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا في نهاية تعاملات أمس – آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.93%، إلى 1851.1 دولار للأوقية مقابل 1868 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.