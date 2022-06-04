شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين عبقرية المكان والإنسان.. "منحوتات" تبقى شاهدة على إبداع ملتقى مدينتى للنحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أحضان الطبيعة الساحرة بمدينتى، وبعد مرور قرابة شهر من الأعمال النحتية المتميزة النابعة من عبقرية المكان والإنسان، شهد نادى مدينتى أمس الجمعة ختام الدورة الخامسة من سمبوزيوم مدينتى للنحت .

وشهدت الدورة الخامسة من الملتقى أعمالا متميزة بكل المقايس فى مستواها الفنى أبدعها 25 فنانا مصريا وأجنبيا تم تكريمهم جميعا فى احتفالية كبرى بنادى مدينتى، وسيتم استخدام أعمالهم الفنية " المنحوتات " في تزيين مختلف الحدائق والميادين في مدينتي.

وأكد الفنان صلاح حماد، رئيس اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي، أن هذه الدورة مثلت حدثا فنيا كبيرا وناجحا بكل المقايس، ويعد أكبر سمبوزيوم للنحت يقام في مصر بمشاركة هذا العدد من الفنانين .

من جانبهم اكد الفنانون سعادتهم بالمشاركة فى هذا الحدث الإبداعى الكبير، وأشادوا بحسن التنظيم وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة مما ساهم فى إبراز الملتقى بهذا المستوى المشرف.

يذكر أن اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس يتكون من المهندس خالد الشهابي، الفنان صلاح حماد، السيدة نفين توفيق، الدكتور سعيد بدر، الدكتور محمد عباس، الدكتور ياسر بكار، الدكتورة مريم مكرم الله، الفنانة دعاء شعبان والدكتورة مروة مجدي.

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