أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق للمستهلكين

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار الحديد والصلب والأسمنت فى السوق المصرى اليوم، وفق أحدث الأرقام المعلنة من المصانع، وكذلك شعبة مواد البناء، حيث تسجل الأسعار استقرارا ملحوظا للمستهلك مع استقرار الطلب حالياً.

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا، وسجل سعر الجيوشى للصلب 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسجل حديد العشرى 18000 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبى 18050 جنيهًا وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحى 17850 جنيهًا للطن.

وخفضت شركة العريش للأسمنت سعر طن الأسمنت قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع خلال الاسبوعين الماضيين، وبلغ سعر الطن للمستهلك من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل.

وتسجل مصانع الأسمنت سعر 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل المستهلك 1350 إلى 1400 جنيه، وقد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.