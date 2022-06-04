شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 3-6-2022.. تراجع فى أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 3-6-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام، استضافة مصر خلال شهر يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتي ستعقد برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرامأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام مقابل 1015 جنيها في تعاملات سوق الذهب أمس الخميس، وذلك بعد استقرار سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري. أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرامأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام مقابل 1015 جنيها في تعاملات سوق الذهب أمس الخميس، وذلك بعد استقرار سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري.

وأضافت الشعبة، في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 867 جنيهات، في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1012 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1157 جنيها للجرام وأخيرًا سعر الجنيه الذهب 8096 جنيهًا.

مصر توقع 13 اتفاقية مع البنك الإسلامى لتمويل مشروعات صغيرة والحفاظ على البيئةقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إنه سيتم اليوم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى. مصر توقع 13 اتفاقية مع البنك الإسلامى لتمويل مشروعات صغيرة والحفاظ على البيئةقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إنه سيتم اليوم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.

مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة الشراكة مع الإمارات والأردن خلال يوليوأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن استضافة مصر خلال شهر يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتي ستعقد برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث، وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة الشراكة مع الإمارات والأردن خلال يوليوأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن استضافة مصر خلال شهر يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتي ستعقد برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث، وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسراع في تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي المنشود، وتنعكس آثارها إيجابًا على شعوب مصر والإمارات والأردن.