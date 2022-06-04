شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 58ر348 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 70ر32899 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 28ر68 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 54ر4108 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16ر304 نقطة، أو 5ر2% ، ليصل إلى 73ر12012 نقطة.