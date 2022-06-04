"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 211.1 مليون ورقة بقيمة 1.02 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 16.4 مليون ورقة، بقيمة 596 مليون جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 396.2 مليون ورقة بقيمة 540.8 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 107.2 مليون ورقة بقيمة 479.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة بقيمة 244.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 112 مليون ورقة منفذة بقيمة 199.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 39.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 187.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 77.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 44.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.6 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 31.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 57.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 1.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 49.7 ألف ورقة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10007.51 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1735.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2608.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.34% ليغلق عند مستوى 12308.05 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3660.11 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 659.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 388.2 مليار جنيه إلى 381.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.1 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.