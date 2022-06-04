الرقابة المالية تمد تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة مصر لصناعة معدات الغزل

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 960 لسنة 2022، بمد مدة التصفية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج والملابس لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال التصفية أيهما أقرب وذلك بدءًا من 1 مايو عام 2022.

بلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 4.427 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2022 مقابل 3.055 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 44.9%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مارس وحده 1.546 مليار جنيه مقابل 1.020 مليار جنيه بنسبة نمو 51.6%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.