شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لخام برنت النفطي تتراجع بـ 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد إعلان أوبك بلس موافقتها على زيادة إنتاجها من النفط لتعويض خسائر تراجع إنتاج النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ورغم ذلك، ظل الجانب السلبي محكوما بمؤشرات على قلة المعروض من النفط على مستوى العالم في ظل توقعات بزيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 7ر0% إلى 75ر116 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 92ر115 دولار.

وأعلن تجمع الدول المصدرة للبترول أنه سيزيد إنتاجه بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن سقف الانتاج بموجب اتفاق توريد مع منتجين آخرين ومن بينهم روسيا.