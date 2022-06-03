شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة تحت وطأة تراجع أسهم شركتي أبل وتسلا، بينما أجج تقرير قوي عن الوظائف المخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 261.96 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 32986.32 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 39.25 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 4137.57 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 219.78 نقطة أو 1.78 بالمئة إلى 12097.12 نقطة.