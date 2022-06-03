ارتفاع أسعار الآيس كريم.. وكيمو كونو يصل لـ 6 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر - قررت شركة نستلة، رفع أسعار منتج الآيس كريم بالسوق المحلية، إثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار، حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات نقلتها صحيفة "فيتو"، إلى ارتفاع سعر كوب كرنفاليتا بنحو جنيه ليصل إلى 8 بدلًا من 7 جنيهات، كما سجل سعر آيس كريم استيك كيتكات 7 بدلًا من 8 جنيهات، وسعر أوريو أستيك وصل لـ 7 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات.

ولفت إلى زيادة سعر آيس كريم استيك أناناس وكولا بنحو نصف جنيه ليصل الي 2 جنيه، بدلًا من 1.5 جنيه، لافتا إلى أن سعر الآيس كريم كيمو كونو؛ وصل إلى 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وسعر آيس كريم ميجا ارتفع بقيمة جنيهين، ليصبح بـ 10جنيها، بدلًا من 8جنيهات.

وتابع المنوفي: "سعر كرنفاليتا 30 جنيها، بدلًا من 25 جنيها، وزيادة سعر آيس كريم أسكويز 12 جنيهًا، بدلًا من 10 جنيهات، وسعر آيس كريم كونو ديري ميلك بـ 12 بدلًا 10 جنيهات، ووصل سعر آيس كريم كيت كات كونو 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات".

وأضاف استيك اسكويز واسطورة واستيك اسطورة أصبح 4 بدلا من 3 جنيهات، كما ارتفع سعر استيك دولسي من 2 إلى 3 جنيهات للواحدة.