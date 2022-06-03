شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يناقش تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن تصدير الحبوب الأوكرانية سيتصدر جدول أعمال الدبلوماسية الروسية خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف، قوله إنه سيتم مناقشة هذه المسألة خلال اللقاء المقرر أن يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السنغالي ماكي سال، في منتجع سوتشي الروسي اليوم، وكذلك خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف بيسكوف أن بوتين سيستقبل سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في منتجع سوتشي على البحر الأسود "لتقديم تفسيرات كافية من وجهة نظره بشأن الوضع فيما يتعلق بالحبوب الأوكرانية، وتوضيح الوضع الراهن لضيوفنا وأصدقائنا الأفارقة".

وتعد أوكرانيا أحد أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، وتأثرت الدول الأفريقية بشدة جراء تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب الغزو الروسي، إذ تواجه العديد من بلدان القارة ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية وأزمة إنسانية نتيجة لذلك.