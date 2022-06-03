شكرا لقرائتكم خبر عن "المواد الغذائية": استقرار أسعار السلع الاستراتيجية فى الأسواق الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار السلع الغذائية شهدت استقرارً نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت بعض أصناف الجبن المثلثات.

وأوضح "المنوفي"، أن سعر السكر والدقيق سجل 13 جنيها للكيلو، وتراوح الأرز بين 13 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وسعر الزيت (750 جرام) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 إلى ي20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 إلى 40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 إلى 60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 إلى 120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكريمة بين 60 إلى 80 جنيها.

وتابع وتراوح سعر القشطة بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو،والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 إلى 60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها، واستقر سعر البيض عند جنيهين للبيضة الواحدة و55 جنيها للطبق، وتراوح سعر الزيتون بين 40 إلى 50 جنيها للكيلو، وارتفعت اسعار الجبن المثلثات لابش كيري من 18 إلى 22 جنيها، والكيري مثلثات 6 قطع ارتفعت من 22 إلى 27.5 وذلك حسب الجودة والتعبئة والتغليف.

وأشار المنوفي إلى أن اسعر السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 إلى 66 جنيها، وال750 جرام تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت أسعار التونة بين 15 إلى 35جنيها، والسردين تراوح بين 12 الي15 جنيها، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 الي 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة ال10 قطع بين 17.5 و50 جنيها.

ووفقا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 إلى 30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 إلى 20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 إلى 15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت اسعار المربي ال400 جرام بين 12 إلى 20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 إلى 50 جنيها.

وقال المنوفي، إن متوسط الأسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، لافتًا إلى أن الزيادات الاخيرة التي شهدتها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الاسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها.

وأكد المنوفي، أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار ليقوم ببيع أكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت نفسه على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وأنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط علي الشركات والمنتجين والموزعين.