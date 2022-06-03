شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقية مع البنك الإسلامي لدعم زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لتوسيع الصادرات المصرية، تسعى إلى دعم هدف مصر المرتبط برفع المستوى الإجمالي للصادرات إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لخطة التنمية المستدامة للدولة، مؤكدة أن الاتفاقية تأتي في إطار تاريخ مميز من التعاون بين مصر وبرنامج جسور.

وأكدت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام، تشهد مشاركة مُكثفة وغير مسبوقة، لتأتي كمناسبة مُهمّة لتوطيد أواصر التعاون، وإطلاق الشراكات الاستثمارية بين الدول أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفِّرها مجموعة البنك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لهذا العام، توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، بحضور الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووقع الاتفاقية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "الأفريكسم بنك".

قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية: "إن برنامج جسور يعتز بالتعاون القوي مع مصر، وستواصل الاتفاقية الإطارية الموقعة جهودنا الجماعية لزيادة التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز فهم متزايد لإمكانات التمويل الإسلامي لإطلاق المزيد من الفرص التجارية، علاوة على ذلك ، فإن برنامج جسور في وضع جيد ليكن شريكًا منفذًا في تحقيق هذه الأهداف الجماعية من خلال زيادة التكامل الاقتصادي ".

ومن جهته قال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "لا يمكنني المبالغة في أهمية اتفاقية الإطار هذه مع التركيز على ركيزة التأمين لبرنامج جسور بقيادة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لدينا 30 عامًا من الخبرة مع شركائنا المصريين في دعم الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير حلول التخفيف من مخاطر الائتمان والاستثمار، ونحن فخورون بتغطية العمليات في مصر ، بإجمالي 7.6 مليار دولار ، بما في ذلك الصادرات والمشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء، ويتضح التزامنا ببرنامج جسور من حقيقة أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قد غطت ما قيمته 5.6 مليار دولار من المعاملات التجارية في إطار البرنامج في العقد الماضي، وتعتبر مصر من الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات".

وقال د.بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "الأفريكسم بنك": "يتسق توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم لتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بشكل كامل مع الركيزة الإستراتيجية للبنك لتعزيز وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية، و يقوم الأفريكسيم بنك بالتعاون مع شركائه ، للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بفتح فرص أسواق جديدة للأشقاء العرب والأفارقة من خلال البرامج والتسهيلات المختلفة من قبل أعضاء برنامج جسور".