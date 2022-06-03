شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يوقع مذكرة مع البنك الإسلامى لتوفير ائتمان للصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بغرض تقديم خدمات المؤسسة للمنشآت الصناعية من أعضاء الاتحاد ومنها تأمين ائتمان التصدير لتغطية مخاطر عدم السداد فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود وتمويل التجارة والتأمين الاستثماري لتغطية المخاطر القُطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية بين المصنعين في مصر والمستوردين في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية وكذا إعادة التأمين على العمليات التي تغطيها منظومة ضمان الصادرات في مصر.

وشارك وفد من اتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات المؤتمر الثاني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة كل من المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التجارة الخارجية.

وأوضح الاتحاد، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من بين الشركات الصناعية المقيدة بالاتحاد وعددها 104 ألف منشأة، حيث حرص الاتحاد على أن يكون لتلك المنشآت تمثيل قوي في عضويات مجالس إدارات الغرف الصناعية بتقسيم مقاعد مجلس الإدارة التي تجري الانتحاب عليها إلى 3 فئات متساوية (3 مقاعد للمنشآت الكبيرة، 3 مقاعد للمنشآت المتوسطة، 3 مقاعد للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) وذلك لتمكين تلك المنشآت من طرح مطالبها وعرض تحدياتها والمشاركة في صياغة السياسات.

أضاف الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن بعض التشريعات التي شارك فيها الاتحاد وفرت مزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والقانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم لأصحاب المشروعات الجادة بنظام الإيجار، والايجار التمويلي.

من جانبه قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يسعى لتوطين التكنولوجيات الحديثة في الصناعة من خلال الشراكات مع الشركات الأعضاء بالمنظمات المناظرة في الدول الصناعية التي للاتحاد معها علاقات استراتيجية، فضلا عن المساهمة في تطوير مدارس التعليم الفني من خلال استلام عدد من المدارس وإدارتها بالكامل من خلال القطاع الخاص بخطط تطوير يتفق عليها وعلى آلياتها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعرض تهيئة العمالة الفنية لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة والتخصص في التخصصات الحديثة في سوقين العمل المحلي والعالمي.

وعقد وفد الاتحاد المشارك في أعمال المؤتمر الثاني للبنك الإسلامي للتنمية اجتماعات ثنائية مع المؤسسات الثلاثة المنبثقة عن البنك والتي يمكن للقطاع الخاص المصري الاستفادة من برامجها، وشارك الاتحاد بجناح عرض في المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر لعرض ما يقدمه الاتحاد من خدمات وتعريف الوفود المشاركة سواء الحكومية أو رجال الأعمال من الدول الأعضاء بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعة وفرص الشراكات مع المصنعين المصريين.