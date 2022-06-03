شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر سلة "أوبك" إلى 114.62 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الجمعة، إن سعر سلة خاماتها تراجع 2.45 دولار ليستقر عند 114.62 دولار للبرميل فى تعاملات يوم أمس الخميس، مقابل 117.07 دولارا في اليوم السابق.